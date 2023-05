Ilary Blasi, la sorpresa amara di Noemi Bocchi: cosa spunta nella foto di Chanel

15 maggio 2023 a

Un compleanno davvero speciale quello di Chanel Totti. Per i suoi sedici anni mamma Ilary l'ha portata in vacanza sul Lago a Lugano. In una cornice incantevole la figlia di Francesco Totti e Ilary Balsi ha trascorso qualche giorno in totale relax in compagnia della madre. Le due da sempre ha un rapporto davvero speciale e a quanto pare la separazione da Totti non ha scalfito l'unione granitica di madre e figlia.

E così davanti a un cielo azzurro e con il lago a far da sfondo, Ilary e Chanel hanno condiviso questa parentesi rilassante che le ha allontanate per un po' da tutte le polemiche e le voci sulla separazione tra la stessa Ilary e Francesco.

Ma qualcosa forse è andato, si fa per dire, nel verso storto, almeno per Ilary Blasi. Infatti Chanel Totti sui suoi profili social di fatto ha raccontato passo passo la sua vacanza con la mamma con video e foto. Tutto materiale questo che non è sfuggito all'occhio attento di Noemi Bocchi che di fatto ha messo qualche like alle foto di Chanel, proprio in quelle foto dove non c'è Ilary Blasi. Un gesto che non è passato inosservato e che sottolinea il rapporto che c'è tra la figlia di Totti e la nuova compagna del Pupone. Di certo que3sti like non hanno fatto piacere a Ilary che si sa è molto gelosa della figlia. Come è giusto che sia.