Isola dei Famosi, malore in diretta per Corinne Clery: è bufera

Roberto Tortora 16 maggio 2023 a

a

a

Che paura all’Isola dei Famosi! Durante l’ultima puntata del reality adventure di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, uno dei concorrenti è addirittura svenuto in diretta! Si tratta dell’attrice francese Corinne Clery, che non ha retto allo spavento di una delle prove cui era chiamata a superare. Il tutto accade quando viene proposto a lei, Pamela Camassa e Paolo Noise di affrontare un test per trovare tre chiavi in grado di aprire un baule misterioso. La Clery si è subito ribellata, perché non voleva vedere o stare vicina a dei serpenti e a delle blatte presenti nei pressi di una scatola. Alvin, con un po' d’indelicatezza, ha provato a portare l’attrice in un’altra zona della Palapa per convincerla, ma lei ha resistito: “Non ci penso proprio”, ha esclamato. E mentre tutti cercavano di convincerla, ecco che l’attrice francese è apparsa profondamente provata, al punto che è caduta tra le braccia di Alvin.

Enrico Papi, opinionista in studio, evidentemente preoccupato aveva esclamato poco prima “No, dai evitiamo di forzarla”, ma non ha potuto evitare il fattaccio. Alvin, spaventato, ha cercato di reggere la Clery e la Blasi da studio ha provato a calmarla: “Corinne non c’è nessun serpente, mettiti un attimo seduta”.

Ilary Blasi, la sorpresa amara di Noemi Bocchi: cosa spunta nella foto di Chanel

Una scena poco gradita dai telespettatori, non certo per lo svenimento, ma per l’accanimento dei conduttori nel costringere una donna di settantatre anni a vivere una sua fobia. Il pubblico ritiene che non si sarebbe dovuto insistere davanti al rifiuto spontaneo di Corinne, un tempo capace sì lei di provocare svenimenti altrui con il suo ruolo in Histoire d’O. Per fortuna, tutto è finito bene: Helena, Paolo e Pamela hanno vinto la prova e hanno condiviso il premio con la Clery, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia, cioè una succulenta parmigiana, buona da… svenire!