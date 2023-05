Cristina Scuccia, il crollo all'Isola: "Devastante per la mia autostima, non ce la faccio"

15 maggio 2023 a

Sfida persa per Paolo Noise e Cristina Scuccia. I due naufraghi non sono riusciti a guadagnarsi la zattera messa in palio dalla regia dell'Isola dei Famosi, programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

"Arrivo quasi in direzione, quando arrivo vicino alla barca il vento mi porta completamente dall’altra parte. Ho cercato di recuperare ma il vento veramente mi è nemico". Per questo l'ex suora si dice molto demoralizzata: "A un certo punto ho mollato. Mi sento sconfitta, ci ho provato e non ce la faccio. Questo per la mia autostima è devastante, perchè io già non credo in me stessa, poi devo fare ste robe, ancora peggio, mi dispiace per il gruppo più che altro".

A incoraggiare la cantante ci ha pensato Noise: "Mi sono sentito di abbracciarla subito, perché ho visto che lei poverina si è sentita molto delusa". Intanto il gioco prosegue con Fiore Argento che ha dovuto abbandonare temporaneamente la playa a causa di un controllo medico al piede. Proprio la naufraga è in nomination e a rischio eliminazione contro Helena Prestes, i colleghi Paolo Noise e Marco Mazzoli, e l’ultimo arrivato Gian Maria Sainato.