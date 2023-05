Ilary Blasi, pioggia di insulti su Chanel Totti: "Tale madre, tale figlia"

Roberto Tortora 15 maggio 2023 a

Doveva essere una festa della mamma come tante. Di lusso, ma come tante nel mondo. E invece si è trasformata in un’occasione d’odio. Stiamo parlando del weekend a Lugano di Chanel Totti, che da poco ha compiuto 16 anni, con la mamma Ilary Blasi. Più cresce, più la figlia dell’ex-capitano della Roma diventa simile alla conduttrice de L’Isola dei Famosi. Bionde, maglia verde e occhiali da solo, entrambe in posa per uno scatto. In pratica due gocce d’acqua. Entrambe a Villa Principe Leopoldo, in pieno relax insieme anche al nuovo compagno della mamma, Bastian. È bastata una foto insieme, però, per scatenare gli haters. “Ma una foto naturale mai?”, scrive una utente su Instagram, cui segue un “Tale madre, tale figlia, antipatiche e montate”, scritto da un altro.

Ma non finisce qui. “Ma ha 15 anni o 30 ??”, scrivono e anche “Un video in cui parli e ti mostri come sei realmente no?”, oppure “pose plastiche per farsi pubblicità”, “Ha lo sguardo da snob” e anche “Goditi la tua età che non ritorna... non abbiate fretta di crescere, siete tutte uguali dai 15 ai 40 anni... te lo dice un padre di 50 anni” e infine “Secondo me dovresti essere a studiare in un’accademia, lascia stare le foto, e fatti una cultura per il tuo futuro. Buona fortuna”, di critiche ce ne sono di tutti i tipi.

Spesso Chanel ha controbattuto e risposto per le rime a chi la infastidiva con odio social, ma questa volta nessuna delle due ha risposto sia perché si stavano godendo un bel fine settimana sia perché, probabilmente, c’è chi ha consigliato loro una strategia comunicativa diversa. Tra i follower più attenti, c’è anche chi ha notato che a piazzare un bel like alle ultime foto postate da Chanel Totti è stata anche Noemi Bocchi, attuale compagna del papà Francesco Totti. Non le immagini in cui è presente anche Ilary Blasi, bensì quelle che ritraggono la ragazzina da sola, sullo sfondo del lago di Lugano. Segnale che Noemi è riuscita ad instaurare un buon legame con i figli dell'ex calciatore.