Paola Barale “uccide i bambini”: la vergogna dell

Paola Barale è uscita con l’autobiografia intitolata Non è più la fine del mondo. Si tratta di un libro che racchiude il racconto di tutta la vita della showgirl e in particolare dei suoi momenti più brutti, come quello legato all’aborto. Di questo delicato tema ne ha parlato anche in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Le critiche sono arrivate puntualissime. Una l’altro giorno mi ha scritto che io uccido i figli”.

“Neanche commento - ha aggiunto - questo per dire che sapevo che ci sarebbero state, ma so anche che questi sono argomenti dei quali è più scabroso non parlarne, guardi cosa sta succedendo in certi stati americani”. La Barale aveva precedentemente confessato di aver abortito in un’intervista al settimanale F e ne aveva poi parlato anche a Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. La showgirl è stata attenta a non rivelare a quando risalgono i fatti, in modo da non consentire di risalire al padre.

“Io credo che come me nessuna donna al mondo compia questa scelta con superficialità e senza sofferenza - ha dichiarato la Barale - come sono profondamente convinta però che ciascuna debba essere libera di fare questa difficile scelta. E come sono altrettanto convinta che qualsiasi decisione una donna prenda, non dovrebbe sentirsi in colpa”.