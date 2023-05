Ilary Blasi nei guai: dopo la telefonata di Asia Argento... disastro a Mediaset

Claudio Brigliadori 17 maggio 2023 a

Cinque ritiri in cinque puntate, roba da far invidia ai celebri “sette chili in sette giorni” di verdoriana memoria. E con il record della scorsa edizione, 10 addii anticipati, che già traballa. L’Isola dei famosi, su Canale 5, continua a regalare sorprese (brutte) a Ilary Blasi, alle prese con dinamiche piuttosto complicate in studio e con concorrenti non ancora “esplosi”. Se ne sono andati, per motivi vari, Claudia Motta, la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Marco Predolin e, ultima della lista, Fiore Argento. La primogenita del grande Dario e di Daria Nicolodi ha alzato bandiera bianca per malesseri fisici e psicologici. E forse ha deluso la sorella minore Asia, arrivata in Honduras per sostenerla, con toni anche piuttosto bruschi.

Lunedì sera l’ultimo confronto via telefono: «Devi resistere, non è perla fame o per un mignolo del piede che te ne devi andare e rinunciare i tuoi sogni. Non puoi abbandonare!». «Non riesco nemmeno a fare il bagno», ha protestato Fiore. «L’hai scelto tu questo sogno, non si molla!». Gli autori e l’inviato Alvin lasciano dei minuti alla concorrente per ripensarci, ne nasce una piccola telenovela in diretta. Gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria vanno in pressing: «Un’altra settimana, non mollare», «Dai dai! Tanto il mignolo ti fa male anche a casa».

La Argento sembra titubante, poi travolta da tanto affetto accetta: «Provo a stare un’altra settimana». La sua faccia, smunta e quasi spaventata, è però l’esatto opposto della convinzione. Durante le nomination annuncia così di averci pensato (anzi, ripensato) e di essere intenzionata a tornare in Italia. Una decisione presa definitivamente all’una di notte. Peccato, perché tra tante spine un Fiore ci voleva.