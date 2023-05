Viva Rai2, la bomba di Fiorello: "Chi arriva al posto di Fazio"

18 maggio 2023 a

Alessandro Cattelan prenderà il posto di Fabio Fazio dopo l'addio del conduttore di Che tempo che fa?. Le indiscrezioni girano da qualche giorno: l'ipotesi è che il giovane conduttore potrebbe prendere la fascia della domenica sera su Rai tre che fino ad ora era stata occupata da Fazio, appunto. E Fiorello, questa mattina, in diretta a Viva Rai2, su Rai due, ha chiamato al telefono Cattelan e ne ha approfittato per lanciare qualche frecciata sulla loro possibile permanenza in Rai e su questa nuova voce che gira su di lui.

Quindi Cattelan ha tagliato corto: "Non so ovviamente nulla. La domenica è il giorno che il Signore ha destinato al riposo e alle partite di calcio", anche se Fiorello lo incalza dicendo: "Per me è sì. Sei perfetto".

La puntata di Viva Rai 2 è poi proseguita con una serie di battute esilaranti sulla possibile conduzione di Alessandro Cattelan di un talk show stile Fazio su Rai 3. Lo showman siciliano ha quindi fatto una sorta di test con tre potenziali ospiti per mettere a dura prova la capacità di Cattelan di avere la domanda pronta. Tra gli altri sono stati scelti come esempi De Laurentis e Matteo Renzi. E bisogna ammettere che Alessandro ha fatto una bellissima figura. è pronto a prendere il posto di Fabio Fazio.