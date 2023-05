Fazio ed Erin Doom, pare che Discovery... Bomba dopo l'addio alla Rai

17 maggio 2023 a

Erin Doom, giovane scrittrice italiana, bestseller da 700mila copie che usa uno pseudonimo, ha rivelato per la prima volta la sua identità, domenica sera 14 maggio ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Un colpaccio per il conduttore. "Sono sempre stata una persona molto schiva e riservata, ecco il motivo della scelta dello pseudonimo e dell’anonimato. Nonostante fosse una mia decisione, tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa. Ecco perché adesso ho deciso di mostrare il mio volto", ha confessato. Erin Doom che ha quindi rivelato di chiamarsi Matilde (senza però comunicare il cognome) e ha aggiunto: "Vorrei ringraziare tantissimo i lettori per tutto il sostegno che mi hanno dato in questi anni, anche senza vedermi, fidandosi di ciò che ho scritto. Ora farò degli incontri con i miei lettori. Finalmente li vedrò".

Un'intervista che è stata molto seguita considerando che il suo libro Fabbricante di lacrime (il più venduto in Italia nel 2022, e da cui sarà presto tratto un film) è stato un vero caso editoriale. E ora ne uscirà un altro, Stigma, che si preannuncia già come un successo. Secondo quanto rivela Giuseppe Candela sul sito Dagospia, "l'operazione Eric Doom è riuscita" visto che c'è stata "curiosità e attenzione mediatica per lo svelamento della giovane scrittrice" da Fazio.

E aggiunge il giornalista: "Gira voce che mesi prima qualcuno aveva proposto inutilmente il 'progetto Doom' a RaiPlay e al gruppo Discovery. Quando si dice avere fiuto...", commenta ironico Candela. Già, perché ora il conduttore di Che tempo che fa ha deciso di lasciare la Rai e ha già firmato proprio con Discovery un contratto, si dice, da 10 milioni di euro in quattro anni...