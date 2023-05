Federica Pellegrini e le corna di Magnini: "Con le forbici...", rivelazione choc

20 maggio 2023 a

a

a

Federica Pellegrini torna a parlare di Filippo Magnini. La loro relazione, si sa, è stata parecchio travagliata. Ad ammetterlo la stessa ex nuotatrice nella sua autobiografia. Nel raccontare la sua storia d'amore con Magnini, Federica parla di alcuni episodi che lei non definisce mai tradimenti. "Parte per l'Australia e dimentica a casa il suo vecchio telefono - racconta -. Lo accendo. Dentro trovo una serie infinita di messaggi che ha continuato a scambiarsi con la sua fidanzata, quella che mi aveva detto di aver lasciato di ritorno da Shanghai. Mi prende un accidente". Per la campionessa è stato un fulmine a ciel sereno, "perché mi ero abbandonata a lui, gli credevo, mi ero trasferita a Roma, ci allenavamo insieme".

"Ecco la perdente": Federica Pellegrini umiliata alla festa di Pechino Express, finisce malissimo | Video

E così, scoperto l'accaduto, la Pellegrini è subito tornata dalla sua famiglia a Verona. Non senza prima scrivere un messaggio di addio a Magnini. "Non volevo sentirmi dire che aveva fatto una cazzata. Non volevo che la gente cercasse di convincermi che si trattava di peccati veniali e che stavo esagerando". Da qui la decisione estrema dell'ex nuotatore. "Mi piomba in casa a Verona facendo una scena incredibile. Si tira su la manica e mi mostra il braccio dove ha inciso la data del giorno in cui gli ho scritto il messaggio di addio".

"Sesso a Pechino Express". Federica Pellegrini, la bomba del marito: "In Cambogia..."

Magnini, prosegue, "mi mostra anche le foto per farmi vedere che si è fatto quella scarnificazione con la forbicina da unghie. È un monito per il futuro, mi dice, ogni volta che la guarderò mi ricorderò cosa sto per perdere". Una scena sconvolgente: "Non lo vedevo e non lo sentivo da dieci giorni, mi si presenta mezzo insanguinato, in ginocchio, giurando di non poter vivere senza di me e in un attimo lo perdono".