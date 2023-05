Achille Occhetto, la frase choc in tv: "Perché Dio ha mandato il diluvio"

21 maggio 2023 a

Qualcosa di inaspettato, di inedito, di imbarazzante. Achille Occhetto l'ha sparata davvero grossa ai microfoni di In Onda, il talk show di La7 del weekend. Tema centrale della puntata è l'alluvione in Emilia Romagna. In collegamento ad ascoltare le parole dell'ex (storico) segretario del Pds c'è la segretaria del Pd, Elly Schlein. Occhetto difende i gesti degli ecoteppisti di Ultima Generazione e pone l'accento sui cambiamenti climatici. Dopo un ragionamento su ambiente e clima arriva una frase inaspettata che lascia nel silenzio generale Elly Schlein, i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio e anche i telespettatori a casa.