Maria De Filippi, la voce velenosa: "Presuntuoso e pieno di dietrologie"

Acque agitate ad Amici 22. Il talent show di canale Cinque si è appena concluso con la vittoria di Mattia Zenzola. Ma si pensa già alla nuova edizione. E uno dei personaggi che sono emersi in questa 22esima stagione è quello di Giuseppe Giofrè. Giudice insieme a Malgioglio nel serale di Amici 22, Giofrè è un noto professionista e un grandissimo ballerino. Ha ballato con artisti del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Dua Lipa e Britney Spears.

E ora dopo la sua esperienza nel corso di questa stagione nella squadra di Maria De Filippi, si fa un gran parlare di un suo ritorno anche per la nuova edizione del programma. In tanti si chiedono, nel caso in cui dovesse tonare come coach, a chi potrebbe fregare il posto? A quanto pare nel mirino ci sarebbe Raimondo Todaro. Secondo il settimanale Nuovo infatti sarebbe stato giudicato da Maria De Filippi come "presuntuoso e pieno di dietrologie e insinuazioni".

Indiscrezioni che, ricordiamolo, non hanno trovato conferme. Ma il nome di Giofrè, sempre secondo il settimanale Nuovo, sarebbe in pole position per la nuova stagione del talent, re di ascolti, di Canale Cinque. Insomma per Giofrè potrebbe aprirsi all’improvviso una nuova e stimolante avventura.