Maria De Filippi, "chi ha vinto davvero": dopo Amici... trapela una voce

“Ma alla fine la vera vincitrice è lei. Perché sa confezionare ottimamente una trasmissione televisiva per un pubblico molto vario come quello del sabato sera”: solo complimenti per Maria De Filippi e il suo talent, Amici, da parte di Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Che nella sua rubrica su Di Più ha spiegato come in realtà siano sembrati evidenti fin dall’inizio del Serale i due elementi più forti. E anche se non fa i nomi precisi, è quasi certo che si riferisca ad Angelina Mango e a Isobel Kinnear.



Facendo un’analisi del programma, però, Platinette ha anche fatto qualche critica. In particolare, a suo dire, sarebbero stati messi un po' in ombra gli allievi per diversi motivi: "Ho avuto la sensazione che i veri sacrificati siano stati gli allievi o, almeno, alcuni di loro”. E ancora: "Esibizioni brevi, regia complessa, composta di troppi elementi dove si vedevano ‘anche’ i ragazzi”.

Infine, parlando del meccanismo a eliminazione, ha spiegato che forse avrebbe potuto avere una durata diversa. Promossi a pieni voti, invece, oltre a Maria De Filippi anche i sei professori che, a coppie, capitanavano le tre squadre del Serale. Mentre sulla decisione di rinnovare la giuria con tre nuovi elementi è stata netta: “E’ stato il segno di svolta che ha impresso nuovo vigore al programma”.