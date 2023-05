Verissimo, la Toffanin inchioda Malgioglio: "Cose compromettenti", "Sei pazza?"

20 maggio 2023 a

“Ho delle cose molto compromettenti”. “Ma sei pazza?”: uno scambio di battute all'insegna dell'ironia quello tra Silvia Toffanin e Cristiano Malgioglio a Verissimo su Canale 5. Il cantante, che ha da poco concluso l'esperienza come giudice del serale di Amici, si è mostrato un po' preoccupato per le parole della conduttrice.

Le cose compromettenti di cui ha parlato la Toffanin sono alcune chat private di Whatsapp avvenute tra Malgioglio e Giuseppe Giofrè, ballerino e giudice di Amici, e fornite alla trasmissione proprio da Giofrè. Nei vari messaggi vocali inviati da Cristiano al ballerino si nota, seppur con ironia, un po’ di gelosia per le poche volte che è stato cercato da quando è finito il talent di Canale 5.

Dopo che i messaggi sono venuti allo scoperto, Cristiano ha iniziato a rincorrere Giuseppe per tutto lo studio urlando “sei pazzo? Sono sconvolto”. Poi sul ballerino ha aggiunto: “Mi fa tanto arrabbiare, mi fa tanti dispetti”. Nel corso dell’intervista, i due hanno battibeccato spesso, facendo divertire il pubblico in studio. Alla fine Malgioglio ha voluto mandare un messaggio a Maria De Filippi: “Maria chiamami la prossima volta, ti prego. Non lasciarmi da solo perché poi vado in pensione tra due o tre anni”.