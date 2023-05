Ilary Blasi, Cristina Scuccia sbotta in diretta: "Ascolta, ora basta"

Roberto Tortora 23 maggio 2023 a

Alla fine lo ha ammesso. Cristina Scuccia ha una relazione. Con una persona che resta nell’anonimato, ma di cui sta sentendo molto la mancanza all’Isola dei Famosi 2023. La confessione è emersa in una clip mostrata da Ilary Blasi, conduttrice del reality, che mostra Cristina intenta a parlare con Helena Prestes di questa persona che sta aspettando che l’ex-suora torni dall’Honduras. Non sappiamo se sia una donna oppure un uomo, perché la Scuccia non ne ha mai rivelato il genere, continuando a tenere vivo il mistero: “Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato”, ha detto la Scuccia, che ha ammesso di aver conosciuto il partner a Madrid, in Spagna.

La popstar si è poi scusata con la mamma per non averle mai parlato di questa relazione. Il motivo risale alla volontà di nascondere a tutti cosa stava accadendo. “Spero sia lì ad aspettarmi”, ha poi ammesso la Scuccia, che ha raccontato ad una curiosa Ilary Blasi la storia: “È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose – spiega l’ex-suora - e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona”.

È sicuramente una confessione-shock per chi le sta accanto e, alla fine, la Scuccia ha vuotato il sacco: “Qui è difficile mantenere i segreti. Io alla fine non sto facendo niente di male, sto amando”. All’insistenza della conduttrice sull’identità del partner, però, la Scuccia perde la “santa” pazienza: “Diciamo che vive in Spagna, basta Ilary con le domande”, ha tuonato Cristina, ponendo fine ad un momento per lei imbarazzante. Le vie dell’amore sono infinite.