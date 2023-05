Ylenia Carrisi, sfogo duro di Albano: "Ho sofferto solo io, per Romina..."

23 maggio 2023 a

a

a

Duro e commovente sfogo quello di Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Questa volta, però, aggiungendo qualche dettaglio. In particolare sull'ex moglie Romina Power. Lei è convinta che la figlia sia ancora viva. "Ho sofferto solo io, per Romina è viva", ha ammesso sulle colonne di Gente. Sparita a New Orleans nel 1994 quando era poco più che ventenne, di Ylenia non si è mai più saputo nulla. Eppure a riguardo l'artista ha le idee chiare.

Al Bano "cacciato come un cane rognoso": accusa durissima

"Non vi è alcun mistero e tutto è stato chiarito. A New Orleans Ylenia conobbe un sedicente genio del jazz e s’innamorò artisticamente di lui. Era in realtà un’anima nera che la imbotti di droga e la convinse che poteva camminare sulle acque. Lei lo fece per due volte, la prima fu vista e miracolosamente portata a riva, la seconda finì inghiottita dalle acque del fiume". Ma a questa versione l'ex moglie non ha mai voluto credere. "Soffrii solamente io perché Romina ancora oggi rifiuta di credere a questa tragedia, pensa che nostra figlia sia in qualche parte del mondo felice e serena".

"Io al GfVip? Sì ma a una condizione". Jasmine Carrisi, la confessione

I due, nonostante la separazione, sono ancora uniti. Tanto che la domanda sorge spontanea: tra i due ci potrebbe mai essere un ritorno di fiamma? "Impossibile. Da oltre vent’anni ho costruito una seconda famiglia con Loredana. Abbiamo avuto due figli e viviamo serenamente insieme. La donna che oggi amo e lei e solo lei".