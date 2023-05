Chiara Ferragni, è crisi con Fedez? “Con lui mai più”

25 maggio 2023 a

a

a

Chiara Ferragni allontana la crisi con Fedez, ma con lui a Sanremo “mai più”. La conferma arriva chiarissima durante una diretta Instagram. Qui l’influencer, rispondendo a un fan, ammette: “A Sanremo con lui? Mai più”.

"La mer***a che sono": Fedez e Ferragni, cos'è successo davvero a Sanremo

D’altronde il rapper non ha mancato di farsi notare. Prima attaccando il viceministro Galeazzo Bignami, di cui ha strappato la foto. Poi andando oltre il bacio con Rosa Chemical. Tutti atteggiamenti che alla Ferragni non sarebbero piaciuti. Non a caso i due sono stati beccati discutere dietro le quinte del festival musicale. Ma non solo, perché conclusa la kermesse la coppia è stata immortalata distante. Ora sembra essere acqua passata, ma l’imprenditrice digitale mai replicherebbe l’esperienza. Almeno se al suo fianco dovesse esserci il marito.

"Mi sono già rotto i cog***". Fedez sbotta con la Ferragni: una scena agghiacciante



Diverso discorso per quanto riguarda la loro serie tv, The Ferragnez, ormai giunta alla seconda stagione. Proprio qui il rapper e consorte hanno ripercorso i momenti più difficili della loro storia. Tra questi la scoperta della malattia di Fedez. “Ho dovuto affrontare l’ipotesi di morire. La mia paura più grande era non essere ricordato dai miei figli, era la cosa che più mi spaventava. Mi mandava in tilt. Mi sento fortunatissimo. Se dovessi esprimere un desiderio, sarebbe riuscire a vedere i miei figli crescere”, ha più volte raccontato il rapper. E non solo durante la serie tv.