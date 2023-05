Amici, pioggia di insulti su Albe: "Cani femmine fatevi avanti"

25 maggio 2023 a

a

a

Albe, uno dei protagonisti di Amici 21 di Maria De Filippi è finito nella bufera per aver scritto su Twitter un post che era decisamente sarcastico: "Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti". Non lo avesse mai fatto. Il cantante di Karma è stato infatti insultato e ferocemente criticato dal popolo social. Tanto che poi - sempre su Twitter - è stato costretto a spiegare cosa voleva dire con quel post e a scusarsi con chi si era sentito offeso. Ma non solo. Perché Albe ha anche rivelato che alcuni utenti gli hanno augurato di morire o un infarto.

Maria De Filippi, "cambio di ruolo". Rivoluzione Mediaset: "Pare che Pier Silvio..."

"Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto", ha cinguettato. "Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato", ha proseguito Albe. "Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro", ha concluso il cantante.

Alla fine, forse per gettare acqua sul fuoco, Albe, che ha 24 anni, ha cancellato tutti gli ultimi tweet.