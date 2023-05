Blasi in imbarazzo, "hanno fatto cose davanti a noi": bufera sull'Isola

25 maggio 2023 a

Rivelazioni intime quelle fatte da Paolo Noise. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha raccontato un aneddoto sulla sua partecipazione. O meglio, sulla partecipazione di Alessandro Cecchi Paone e del compagno Simone Antolini. "Hanno cominciato a divertirsi anche in spiaggia - ha confessato allo Zoo di 105 -. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano", I due sarebbero stati gli unici ad "aver fatto tutto" durante la loro esperienza sull’Isola. E ancora: "Lo volevano fare al chiaro di luna".

Ma non è tutto, perché Noise non sarebbe stato l'unico a vederli. Anche Christopher Leoni avrebbe beccato la coppia in atteggiamenti intimi. "Una mattina Christopher mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone. Che schifo. E io: ‘Che cavolo è successo Christopher?’. E mi ha detto tutto". Cosa? "Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto".

Intanto, tornati dall'Honduras, Cecchi Paone ha dichiarato di voler sposare Simone. "Purtroppo dobbiamo farlo all'estero perché se ci sposiamo all'estero io avrò il diritto di adottare sua figlia, naturalmente se il papà e la mamma saranno d'accordo".