Fiorello in imbarazzo: "Ancora scusa", la gaffe senza precedenti

25 maggio 2023 a

Scivolone per Fiorello. Il conduttore di Viva Rai 2 è incappato in una gaffe con Angelina Mango, vincitrice della categoria canto di Amici 22. Per l'occasione la figlia del noto artista scomparso si è esibita con il brano "Ci pensiamo domani". Ad accompagnarla il corpo di ballo del programma di Fiorello. Conclusa la parentesi canora, ecco che il comico ha gettato l'ospite in imbarazzo. Il motivo? Ha sbagliato il nome della mamma di Angelina, Laura Valente.

Infatti Fiorello ha detto: "Salutiamo la mamma Caterina". Angelina ha fatto finta di nulla tirando dritto, mentre il mattatore ha detto di aver tanto apprezzato la giovane artista e ne ha approfittato anche per mandare un abbraccio a Maria De Filippi, dicendo "a volte la mattina ci guarda perché lei si alza presto con tutto quello che ha da pensare".

Solo il giorno dopo Fiorello si è reso conto dello strafalcione ed è passato direttamente alle scuse: "Ancora scusa per la gaffe! Che vuoi fare, la vecchiaia ogni tanto bussa". Un gesto non passato inosservato ai numerosi followers della cantante e che è stato accolto con simpatia. Tutti però, nessuno escluso, si sono lasciati andare a qualche battuta nei confronti del conduttore.