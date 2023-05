Luisella Costamagna massacra la Reggiani in diretta: "Dillo a tua sorella"

27 maggio 2023 a

Altissima tensione a La vita in diretta, nella puntata di ieri 26 maggio. Ad un certo punto Luisella Costamagna ha dato in escandescenze con Francesca Reggiani. In studio si parlava del caso di un padre che non andrà alla laurea della figlia per vedere la partita della Roma, e le due ospiti hanno espresso opinione diverse ma i toni si sono subito alzati e la giornalista vincitrice di Ballando con le stelle ha attaccato l’attrice comica. La Reggiani infatti si è intromessa nel racconto e ha detto: "La vedo un po' confusa".

Parole che hanno mandato su tutte le furie la Costamagna che le ha subito risposto: "Ma dillo a tua sorella". L'attrice quindi ha chiarito cercando di gettare acqua sul fuoco: "La vedo confusa la situazione". Alla fine è intervenuto Alberto Matano che ha cercato di riportare la situazione alla normalità e al dialogo civile. E si è continuato a parlare di argomenti leggeri e di gossip. Ospiti delle puntata di ieri, oltre alla vincitrice dell’ultima edizione della trasmissione di Milly Carlucci su Rai uno e l’attrice comica, sono intervenute anche Stefania Orlando, Alessandra Mussolini e Francesca Fialdini che proprio lunedì tornerà in onda in seconda serata su Rai3 con il suo programma Le Ragazze.