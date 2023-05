Fabio Fazio, chi porta in studio prima dell'addio: la bomba a Che tempo che fa

28 maggio 2023 a

a

a

L'ultima puntata di Che tempo che fa con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Si chiude oggi la stagione del talk show di Rai tre e si chiude dopo 20 anni la parentesi di "Fabietto" in Rai. In autunno Fazio e Littizzetto li ritroveremo, contratto alla mano, a Discovery dove hanno scelto di giocarsi una nuova partita professionale.

Ma la chiusura di questa sera potrebbe riservare sorprese. Oltre al solito piagnisteo condito da un pizzico di vittimismo da parte del conduttore e dell'attrice comica, in studio ci sarà un ospite pesante: Anthony Hopkins. "È uno dei più grandi attori di tutti i tempi, il due volte premio Oscar Anthony Hopkins, domenica nell’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3", si legge sul profilo twitter della trasmissione.

"Fazio via dalla Rai? Una scelta...": Frassica al veleno, la frase pesantissima

Dunque forse questa sera eviteremo il solito ospite amico della sinistra pronto a pontificare in prima serata contro il governo e contro il centrodestra. A questo molto probabilmente ci penserà la stessa Littizzetto. Ma Fazio vuole chiudere con un omaggio al cinema. In questi anni, Fazio ha ospitato star come Penelope Cruz e Pedro Almodóvar, Richard Gere, Bono, Ben Affleck, Whoopi Goldberg, Uma Thurman, John Travolta, Madonna, George Clooney e tantissime altre star del cinema internazionale.