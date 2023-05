David Parenzo aggredito e insultato da Spatalino: "Pezzo di m***, neanche i cessi"

29 maggio 2023 a

Rissa furibonda a La Zanzara su Radio24 tra Enzo Spatalino e David Parenzo che conduceva insieme a Giuseppe Cruciani il programma radiofonico in diretta dal Festival dell’economia di Trento. In studio i toni si sono subito alzati quando Spatalino ha cominciato a parlare del caso Rai e di Lucia Annnuziata. Ad un certo punto ha perso la brocca e ha cominciato a inveire contro Parenzo. Si è alzato di scatto dalla sedia e minacciosamente ha cercato di raggiungere il conduttore ma è stato subito fermato a forza da Cruciani. Il tutto è avvenuto tra insulti, urla e parolacce. "Pezzo di me*** senza i tuoi protettori non puliresti nemmeno i cessi", ha sbottato.

Spatalino e Parenzo sono ai ferri corti dal 2019 quando Spatalino era protagonista di Telecittà, emittente padovana. Proprio durante una trasmissione condotta con Mauro da Mantova, Spatalino insultò Parenzo, ricorda il sito de il Fatto quotidiano. Una "occasione ghiotta per La Zanzara che chiamò il conduttore durante la diretta del suo programma televisivo La voce della gente. Ai microfoni di Radio24 Spatalino e Mauro da Mantova si superarono, ribadendo e rivendicando gli insulti. In seguito a quell’episodio venne licenziato da Telecittà. Spatalino, in ogni caso, è stato invitato più di una volta a partecipare al programma della radio di Confindustria. E, ogni volta, coi conduttori è finita con una lite".

David Parenzo allora querelò sia Spatalino sia Telecittà: “Ho dato mandato al mio avvocato di denunciare l’emittente veneta Telecitta’ e il suo conduttore Enzo Spatalino per l’ignobile trasmissione di ieri contro di me. Una puntata di puro incitamento all’odio, razzismo e xenofobia. Nei confronti della mia persona sono state usate parole inaccettabili che meritano di essere valutate dall’autorità giudiziaria".