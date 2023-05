Lucia Annunziata addio? Chi prende il suo posto, "è l'unica che può reggere"

30 maggio 2023 a

a

a

Lucia Annunziata ha già detto addio alla Rai e dopo le ultime puntate di questa stagione di Mezz'ora in più, lascerà la terza rete e il servizio pubblico. Ma chi prenderà il suo posto? La decisione non è facile da prendere. In queste ultime ore, secondo quanto riporta un retroscena de La Stampa, "l'unica professionalità considerata in grado di reggere alla pari è quella di Monica Maggioni, appena uscita dalla direzione del Tg1". Del resto, si ricorda, sia la Annunziata sia la Maggioni sono state presidenti della Rai e seppure con "caratteri opposti", hanno la "stessa tenacia e competenza, soprattutto grande credibilità e autorevolezza". Peraltro Monica Maggioni, "oraa è destinata a un ruolo che potrebbe, se ben interpretato, essere strategico - Direzione per l'Offerta Informativa - e per lei si stava studiando un programma d'approfondimento".

"Ora una cosa la voglio dire io": Fazio, la botta finale alla Meloni che nessuno ha notato

E quale posto migliore se non quello occupato attualmente da Lucia Annunziata? "Oltretutto Maggioni gode della stima incondizionata dell'attuale amministratore delegato Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi, defilato al momento, ma artefice ultimo del nuovo corso Rai". Ancora però non è detto. In primis perché la stessa Maggioni "non è persona che si consegna senza assicurazioni di pieno appoggio." Daltraparte quel posto a Rai tre difficilmente può essere affidato a Luisella Costamagna. Per la "reginetta di Ballando con le stelle (programma riconfermato grazie agli ascolti record), giornalista di carattere", "si studia invece una trasmissione di seconda serata" sulla seconda rete.