L'aria che tira, "come faccio a lasciare mio marito solo?": alluvione, dramma sconvolgente

Al tredicesimo giorno dall'alluvione, con l'acqua che sta imputridendo e che rende le condizioni igenico-sanitarie delle città inondate a rischio per i residenti, c'è anche chi decide di rimanere. Li chiamano i "resistenti dell'alluvione" e tra loro c'è la signora Paola. L'ha intervistata l'inviata di Myrta Merlino durante L'Aria che tira. La donna una residente di Conselice, dopo aver fatto i complimenti alla conduttrice e mandato un saluto al suo compagno (Marco Tardelli), ha spiegato perché lei dalla sua casa non se ne andrà mai. "Come faccio a lasciare mio marito da solo? Il figlio se ne è andato, il marito non lo puoi lasciare. Nel bene e nel male". Paola poi aggiunge: "Non puoi lasciare la casa". Il marito Silvano infatti ha deciso di restare nonostante gli inviti delle autorità sanitarie e l'ordinanza della sindaca ad abbandonare l'abitazione. "Siamo in pensione, resto ad aiutarlo".

A Conselice si sono vaccinate quasi 700 persone con l'antitetanica. C'è stata una fila lunghissima e qualcuno è rimasto fuori, come la signora Paola. Da qui l'appello della Merlino ai medici: "Andate a vaccinare queste persone che non vogliono lasciare la casa". Poi spiega ai suoi ospiti e ai telespettatori che questa situazione le ricorda la guerra. "Ho visto con i miei inviati speciali situazioni simili in Ucraina: paesi rasi al suolo con le persone che dicevano 'io da questa casa non esco, è casa mia, ci ho passato una vita. Perché poi è così...".