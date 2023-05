Ilary Blasi, la frase di Papi che la travolge: "Queste cose non le dici"

Roberto Tortora 30 maggio 2023 a

Enrico Papi conosce molto bene Ilary Blasi e nel ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi si diverte anche molto spesso a stuzzicarla. Ogni occasione è buona, specialmente in apertura di puntata, quando i look della conduttrice e degli opinionisti in studio sono i primi a saltare all’occhio. Il doppiopetto blu di Papi, sfoggiato durante l’ultima puntata, ha infatti colpito molto la padrona di casa, che per prima gli ha lanciato una battuta: “Sembri vestito da ufficiale della marina”.

A quel punto, l'opinionista divertito prova a scherzarci su e nel replicare commette una gaffe, probabilmente voluta: “Sì è vero sembro un po' il Capitano ... ops scusa!”. Il riferimento, nemmeno troppo sottile, è ovviamente a Francesco Totti, ex-marito di Ilary Blasi e ora ai ferri corti nella causa di separazione. La Blasi, però, con ironia sta al gioco, non si arrabbia, anzi controreplica: “Va bene Enrico, mi piace, mi piace… effettivamente subivo un po' il fascino infatti, vedi? C’era qualcosa!”.

Le punzecchiature reciproche rivelano, comunque, che gli attriti tra i due siano ormai superati e che ci sia molta più complicità di quanto non sembrava all’inizio di quest’ultima edizione del reality adventure in Honduras. Papi, addirittura, aveva ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia per il suo ingresso “ingombrante” all’Isola dei Famosi, in cui sembrava recitare più il ruolo di protagonista che di opinionista e che aveva fatto scattare l’incomprensione con la Blasi. Tra frecciatine, sovrapposizioni e sforzi di Ilary di contenere un opinionista scomodo, la tensione era palpabile e sfociò nel tentativo di Papi di strappare dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato, una mossa non gradita dalla padrona di casa. “Guarda che litighiamo. Nemmeno con mio figlio ‘ste cose”. Tutto superato, ora si ride e si scherza.