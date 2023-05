Arisa, lo sfregio di Vladimir Luxuria: "La prossima volta dalla Meloni?"

30 maggio 2023 a

Le parole di apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni stanno creando seri problemi ad Arisa, che non si aspettava di essere travolta dalle critiche per un’opinione personale. Soprattutto perché la cantante ha sempre dimostrato con i fatti di essere vicina a certe battaglie sociali. Adesso però ha deciso di rinunciare a partecipare al Gay Pride di quest’anno, venendo irrisa da Vladimir Luxuria.

“Se non viene si vede che il manager le ha detto che è meglio non andarci - ha dichiarato l’attuale opinionista di Mediaset - oppure ha deciso di non sposare più le nostre cause. La prossima volta magari andrà a una manifestazione di Fratelli d’Italia”. In un secondo momento Luxuria è tornata sul caso, dedicando un lungo post sui social ad Arisa: “Ognuno è libero di cambiare idea ma non puoi meravigliarti se non ci sono stati i nostri applausi. La tua bellissima voce mi emoziona sempre, le tue parole questa volta no. Spero, dopo il clamore mediatico, che ci sia occasione di chiarimento”.

Luxuria ha anche bacchettato Arisa: “Se tu dici che Meloni è una ‘mamma spaventata’, credimi che siamo molto più spaventati noi dai festeggiamenti dell’estrema destra in Spagna, da Erdogan vittorioso che promette di strangolare chi andrà contro la ‘famiglia tradizionale’. Anche a casa nostra c’è un vento di destra che spazza via le famiglie arcobaleno, la speranza di una legge sull’omobitransfobia e discrimina le persone trans, in altre parole tutte le battaglie dei nostri Pride ai quali ci sei stata… in passato”.