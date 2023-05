Al Bano Carrisi e Vittorio Sgarbi? Spunta un video clamoroso

30 maggio 2023 a

Al Bano Carrisi e Vittorio Sgarbi sul palco hanno duettato sulle note di "Felicità", uno dei brani più celebri del cantante di Cellino San Marco. Il video è stato pubblicato sul profilo TikTok del critico d'arte, dove ha riscosso un grande successo. Tanti i commenti dei follower sotto al filmato. "La coppia di cui non sapevo di avere bisogno", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Grande Vittorio stonatissimo, anche questa è arte". E ancora: "Due grandi, complimenti".

Qui il video dell'esibizione di Albano e Sgarbi

Qualche giorno fa Al Bano ha compiuto 80 anni e per l'occasione ha festeggiato con uno show tutto suo su Canale 5 dal titolo 4 volte 20: si trattava di una grande festa in musica all'Arena di Verona, un super concerto celebrativo trasmesso in prima serata. Tra gli ospiti che lo hanno accompagnato in questo evento c'erano Gianni Morandi, Umberto Tozzi, i Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero. Accanto a lui anche la sua famiglia: ad affiancarlo infatti c'erano pure Romina Power e i figli Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr. Durante la serata, il celebre cantante si è esibito sulle note dei suoi brani più famosi, come "Felicità", "Nel sole", "Sharazan", "Mattino", "Ci sarà", "È la mia vita" e "Nostalgia Canaglia".