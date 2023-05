Vasco Rossi, le cifre della leggenda: in 40 anni di carriera...

Paolo Macarti 31 maggio 2023 a

Pensare che il suo primo concerto nell’anno di grazia 1979, a Bologna, venne organizzato quasi per scherzo. Uno sliding-door tipico del personaggio che sarebbe diventato. Vasco Rossi, quando lo racconta, ci ride sopra ora che dal palco vede un mare di gente e riempie gli stadi quasi fosse un divo del calcio. Il Komandante ricorda così quel momento di 44 anni fa: «Mi disse Bibi Ballandi: “Ti ho organizzato un concerto in Piazza Maggiore, a Bologna, con il gruppo che suona con Lucio Dalla...”. Ok, dissi. Peccato che due giorni prima arrivò la notizia che il gruppo non c’era. A quel punto mettemmo insieme una band al volo, nella cantina di Bibi. Roba da incoscienti, ma andò bene». Tutto iniziò così, con il primo, suggestivo concerto davanti un pubblico di poche decina di persone in quella che non è la sua città di nascita («Sono di Zocca ma Bologna è mia», dice con orgoglio) e che il prossimo 6 giugno ospiterà l’apertura ufficiale del Vasco Live 2023 negli stadi dopo la data-zero di domani, a Rimini.

DATE AGGIUNTE - Per questo tour i risultati in termini di biglietti venduti sono, al solito, clamorosi e in linea con quelli che sono i prezzi correnti dei concerti: per i concerti di Bologna un tagliando per il prato è stato messo in vendita a 69 euro. In un primo momento le date bolognesi erano due (6 e 7 giugno) ma Live Nation, che gestisce il tour, per le richieste assillanti è stata costretta ad aggiungere altre due (11 e 12) prima di affrontare gli appuntamenti allo stadio Olimpico di Roma (16 e 17), i due di Palermo (22 e 23) e i due conclusivi di Salerno (28 e 29). Vasco è anche un uomo da record assoluti se consideriamo che nella sua quarantennale carriera ha tenuto oltre 800 show: è del 2003 il colossale triplo concerto evento a San Siro durante il quale ha totalizzato 225.000 spettatori paganti. Da allora è diventato il principe degli stadi: luoghi più piccoli non potrebbero assiepare i 60-70.000 spettatori che lo vanno a trovare ogni sera. Il suo popolo è un esercito quasi religioso che si muove a comando: c’è il Komandante in città? Presenti! Si possono fare i calcoli sulle platee immense di spettatori che hanno assistito ai suoi show e continuano a farlo. Considerando che il nostro ha iniziato a cantare a fine anni ’70 e ha proseguito per un decennio in spazi come teatri o palasport al ritmo medio di 10 concerti all’anno, per poi passare negli stadi dove non ha quasi mai lasciato una poltroncina vuota, si possono quantificare gli spettatori totali di questi rutilanti 40 anni. Fan più, fan meno, con la calcolatrice alla mano è venuto fuori un dato pazzesco: da quel romantico 1979 a oggi questo uomo ha chiamato a sé oltre 10 milioni di fan. Avete capito bene. Roba da Rolling Stones, U2 o Paul McCartney.

CAPOLAVORO A MODENA Nel 2017 Vasco ha realizzato quello che è considerato il suo capolavoro in termini statistici: a Modena Park ha radunato 225.179 spettatori, battendo ogni record di presenti in uno show musicale italiano. Fare i conti in tasca a questo incredibile artista è complicato e anche capzioso, quasi impossibile se si considerano i diritti d’autore della SIAE (Vasco ha composto 190 canzoni), i dischi venduti in carriera (45 milioni), i guadagni dal marketing e quelli legati alle altre attività. Ma se aggiungiamo un altro indizio per capire ancora meglio chi è Vasco e come ipnotizzai suoi adepti quando annuncia un tour, ecco un dettaglio incredibile: per le prime due date allo stadio di Bologna, i biglietti sono stati bruciati in quattro ore. Ormai non ci stupiamo più ciò che accade attorno a un concerto del Komandante. Per questo è unico e le sue non sono mai bollicine.