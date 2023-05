Ballando con le Stelle, gli eco-teppisti irrompono sul palco: choc in Svezia

31 maggio 2023 a

Choc a Ballando con le Stelle, non in Italia ma in Svezia: a un certo punto della trasmissione, due attivisti per il clima hanno fatto irruzione sul palco di Let’s Dance, uno show svedese molto simile a quello condotto da Milly Carlucci su Rai 1. I due avevano vernice in polvere e uno striscione in mano. E sono riusciti, non si sa come, a interrompere la performance durante la diretta, spaventando in un primo momento i presenti.

La protesta degli attivisti poi è stata fermata dal cameraman, che ha colpito uno dei due con una telecamera. Alla fine i manifestanti sono stati presi e allontanati dallo studio con la forza e interrogati dalla polizia. E lo show è andato avanti senza più interruzioni.

Pur non essendo ancora arrivati nelle trasmissioni televisive, anche in Italia gli attivisti per l'ambiente fanno discutere spesso. Uno dei loro ultimi blitz ha messo nel mirino la fontana di Trevi a Roma. Alcuni ragazzi del gruppo Ultima generazione hanno versato del liquido nero nell'acqua del monumento urlando "il nostro paese sta morendo" e scatenando la protesta e l'indignazione dei presenti. L'obiettivo era chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, causa della crisi climatica.