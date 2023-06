Santoro "pieno di livore contro Fazio. Che grande tristezza". Chi lo stronca

01 giugno 2023 a

a

a

Aldo Grasso critica ferocemente Michele Santoro, che il 30 maggio, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, ha a sua volta attaccato Fabio Fazio e Lucia Annunziata che hanno detto addio alla nuova Rai targata Meloni. "Michele Santoro, pieno di livore contro Fazio e Lucia Annunziata", commenta il critico televisivo su Corriere Tv. "Mosso dalla rabbia e dal rancore. Come se ci fosse qualcosa di personale. Forse è solo la rabbia di chi è fuori dai giochi e nessuno lo chiama a condurre un programma tv", scrive ancora Grasso. "Santoro e la Annunziata sono entrambi di Salerno, ma il loro cammino è stato molto diverso. Forse ci sono antichi rancori fra i due", sospetta il giornalista, "ma quel livore", conclude, "ha messo una grande tristezza".

"Ci divertiremo". La frase che spiega tutto sull'Annunziata: smascherata

Santoro infatti, nel salotto di Floris, aveva detto: "Sono convinto che la Rai come azienda abbia avuto una perdita, sia per quanto riguarda Fazio che per quel che riguarda la Annunziata, una perdita editoriale perché sono due professionisti molto validi". Data questa premessa l'ex conduttore di Servizio pubblico aveva quindi attaccato: "Io non sopporto nessuno dei due. Le narrazioni che fanno sono sempre un po' farlocche. Ho sentito queste cose che ha detto Fazio di se stesso non vere: non è vero che è stato 40 anni ininterrotti in Rai, lavorò per La7 quando era di Telecom, non fece nessuna puntata e andò via con molti miliardi".