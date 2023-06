Fabio Fazio, la bordata di Paola Ferrari: "Va via? Perché sono contenta"

01 giugno 2023 a

"Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario". Paola Ferrari non ci va per il sottile. Alla conduzione dei principali programmi sportivi in Rai fin dagli anni '90, la giornalista si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E lo fa intervistata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Qui la Ferrari smentisce le ipotesi di una sua nomina alla direzione di Rai Sport: "Siete matti? Io penso di essere una buona giornalista e una buona conduttrice ma non sono adatta a dare ordini".

E in vista non ci sarebbe neppure una nuova trasmissione. "No, assolutamente no - tiene a precisare -, lo posso giurare. Credo ci possa esser la possibilità che torni a fare quello che facevo, ma non è che domani mi mandano a condurre Sanremo. Anche se sono l’unica giornalista sportiva a non esserci andata, ci sono state la Leotta, la D’Amico". Da qui la frecciata sull'addio di Fabio Fazio e quello di Lucia Annunziata.

Di cosa è più contenta? "Della partenza di Fazio – risponde a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari – l’Annunziata la stimo molto, la conosco da anni, abbiamo posizioni politiche diverse ma è una donna che ha tanto coraggio". Altrettanta stima è quella che nutre per il premier Giorgia Meloni. Stima che sarebbe reciproca: "Se è così sono molto felice, basta vedere il risultato di queste ultime elezioni, si vede che gli italiani la apprezzano".