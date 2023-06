Rita Dalla Chiesa: "Nozze tra Pier Silvio Berlusconi e Toffanin? Decisione personale"

01 giugno 2023 a

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi convolano a nozze? La domanda circola da mesi, ma al momento i diretti interessati hanno preferito non commentare. Ecco allora che a dire la sua ci pensa Rita Dalla Chiesa. La conduttrice e neo deputata di Forza Italia, raggiunta dal settimanale Nuovo, ha preferito non sbilanciarsi ammettendo però che queste "siano decisioni personali che riguardano soltanto loro, per cui non vorrei entrare nel merito".

La collega e l'ad di Mediaset sono legati da tempo. Dal loro amore sono nati due figli. "Hanno sempre formato una bellissima coppia e continueranno a farlo, che si sposino o meno", è stato il commento lapidario della Dalla Chiesa che ha poi aggiunto: "Silvia è deliziosa e l’importante è che si amino".

Proprio nello studio di Verissimo la Dalla Chiesa si era aperta con la collega, crollando: "Quando lei è mancata - confessava parlando della madre - ho avuto un blocco psicologico che ancora non ho risolto. Parlo molto poco di mia mamma, anzi quasi mai. Non ne parlo perché non ce la faccio". Oltre al dolore per la tragica perdita dei genitori, la deputata ha vissuto anche altri dolori inaspettati e difficili da superare. Tra questi c’è la morte di Fabrizio Frizzi, suo grande amore.