Blasi-Totti, "affido condiviso": la sentenza che ribalta il divorzio

La controversia per gli ormai noti Rolex della fu coppia Ilary Blasi-Francesco Totti finisce in un pareggio. Il giudice ha infatti stabilito l'affido condiviso dei quattro Daytona della discordia. Tutti orologi di lusso dal valore di circa 80mila euro, finiti nella disfida post matrimoniale tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice. Totti nei mesi scorsi ne aveva reclamato la restituzione visto che dopo la separazione erano rimasti nella disponibilità della conduttrice tv ma il giudice ha optato per una decisione salomonica: i quattro gioielli devono rimanere nella disposizione di entrambi gli ex coniugi.

A dirlo senza mezzi termini il giudice del tribunale civile. Tradotto: i due ex coniugi potranno usarli previo accordo. La proprietà dei preziosissimi Daytona rischia dunque di diventare un altro contenzioso. Al momento i Rolex restano comunque in custodia a Ilary, fermo restando che Totti e Blasi potranno impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio. Diversa invece la decisione sul centro sportivo Longarina, altro capitolo del divorzio.

L'ex giallorosso infatti ha ottenuto l'ordinanza di sfratto per il centro sportivo della Longarina, gestito da anni dalla famiglia di Ilary Blasi. L'ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno e impone alla società Asd Longarina, che fa capo alla sorella della conduttrice tv, di lasciare il complesso sportivo che si trova in via di Castel Fusano e comprende anche la scuola di calcio Totti Soccer School e un'area Padel. Totti l'aveva acquistata nel 2003 dall'ex giallorosso Angelo Orazi.