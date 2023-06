Fabio Fazio a La7? "Se l'ho fatto con Giletti...": il retroscena di Urbano Cairo

02 giugno 2023 a

a

a

Urbano Cairo è stato intervistato da Francesca Fagnani sul palco del Festival della tv di Dogliani. L'editore di La7 ha risposto alle domande riguardanti Fabio Fazio e Massimo Gramellini, con quest'ultimo che è in procinto da passare dalla Rai a La7: "Appena tutto sarà formale lo comunicheremo. Gramellini è già con noi al Corriere della Sera e sarebbe una cosa bellissima se venisse a La7, però non è ancora fatta".

"Una porcheria". Cruciani travolge Fabio Fazio: come stanno davvero le cose

Cairo non ha poi nascosto di aver tentato di ingaggiare Fazio in passato: "Con lui ci avevo provato sei anni fa, ma decise di rimanere in Rai". Allora la Fagnani gli ha chiesto perché non ci ha riprovato nell'ultimo periodo, prima che il conduttore si accordasse con Discovery: forse per una questione economica? "Se mi potevo permettere Massimo Giletti, posso permettermi anche Fazio", ha risposto Cairo, che però ha deciso di non fare un'offerta al volto di Che tempo che fa.

"Dopo vent'anni...". Giordano Bruno Guerri umilia Fazio e Annunziata

Parlando invece di affari, Cairo non ha nascosto l'alta considerazione che ha di Silvio Berlusconi: "È stato un grande maestro per me. È uno che non molla mai. Lui ha tanta creatività, mi ha insegnato tanto e ho imparato molte cose buone da lui. Io sicuramente mi sono ispirato da ragazzino a mio papà, poi a Berlusconi, da quando mi sono messo in proprio mi ispiro a me stesso".