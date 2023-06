"Fiorello? Ecco perché avevo paura": Viva Rai 2, il segreto svelato

03 giugno 2023 a

Mancano pochi giorni, pochissimi, troppo pochi, alla conclusione di questa prima spettacolare e indimenticabile stagione di Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello all'alba su Rai 2 e già diventato un cult, un tassello nella storia televisiva del nostro paese. L'ultima puntata infatti sarà quella di venerdì 9 giugno. E lo showman da par suo ancora non ha sciolto la riserva sulla prossima stagione televisiva: il successo è certo clamoroso, ma lui - è cosa nota - non ama particolarmente ripetere i format.

Tant'è, tra le rivelazioni di Viva Rai 2 va per certo segnalato Gabriele Vagnato, celebre tiktoker nato ad Asti e cresciuto a Catanzaro, così come "tradisce" il suo accento. E ora Vagnato fa qualche bilancio e si racconta in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui spiega come ha fatto a diventare l'inviato di Fiorello.

"Avevo partecipato a Love Me, il concerto benefico organizzato da Fedez a Milano, dove facevo l’inviato tra il pubblico - spiega Vagnato -. Fiorello mi ha visto, gli sono piaciuto e mi ha telefonato. Ho pensato a uno scherzo. Ma poi visto che insisteva mi sono detto: che sia davvero lui?. Alla fine avevo così paura che ci ripensasse che non ho detto niente a nessuno finché non mi hanno visto in tv. Neppure a mia mamma Luana", ha confessato il ragazzo. E ancora, con ironia, spiega come ora sua mamma sia contenta del fatto che adesso sia l'inviato di Fiorello. "Vedo che non mi manda più i link ai bandi per geometra dei vari comuni...", conclude Gabriele Vagnato.