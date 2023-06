Fabio Fazio sostituito da Chiambretti? "Da cane sciolto...": la frase rivelatrice

03 giugno 2023 a

a

a

Piero Chiambretti è intervenuto a Dogliani, in provincia di Cuneo, dove si sta svolgendo il dodicesimo Festival della tv. Ovviamente non sono mancate domande sulla Rai, dove Chiambretti ha iniziato la sua carriera e dove non esclude di tornare in futuro. E se prendesse il posto di Fabio Fazio la domenica sera su Rai3? “La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito, soprattutto ora che scappano tutti”, ha dichiarato.

"Una porcheria". Cruciani travolge Fabio Fazio: come stanno davvero le cose

“Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci - ha aggiunto - non so se in quello spazio o in un altro. Certo, bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero, ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c’è la libertà e non c’è il pensiero. Io ho iniziato la mia carriera come professionista in Rai, prima con la tv dei ragazzi e poi con Guglielmi su Rai 3: se dovessi chiudere la mia carriera mi piacerebbe sicuramente chiuderla in Rai dove ho cominciato”.

Fabio Fazio a La7? "Se l'ho fatto con Giletti...": il retroscena di Urbano Cairo

Chiambretti si è poi lasciato andare ad alcune riflessioni: ”Io ho sempre avuto rispetto del pubblico che mi ha guardato e delle aziende con cui ho lavorato. Poi in qualche caso essendo un cane sciolto sono stato anche sciolto nell'acido. Ma alla tv ho dato molto ed avuto anche tanto. Certo è un mestiere difficile come l'allenatore di calcio che rischia di saltare dopo le partite andate male. Per noi è anche più drastico: spesso basta anche un solo punto di share per andare via. Sull'Auditel si potrebbe fare un festival, ci sono molti che vivono solo dello share".