Viva Rai 2, rivolta contro il programma di Fiorello: "Fanno pipì nei cortili"

Scoppia la rivolta dei residenti che vivono vicino allo studio dove ogni mattina va in onda Fiorello con il suo Viva Rai 2. E Repubblica a quanto pare ha arccolto le lamentele più dure che cominciano a preoccupare la Rai. "Quando ha suonato Laura Pausini c'era gente qui sotto dalle tre del mattino", dice uno dei residenti. E ancora: "La situazione è insostenibile, dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla". La Rai, va detto, aveva fatto sapere che i ballerini dello show e tutto la staff avrebbero ascoltato la musica in cuffia.

Poi, per accontentare soprattutto le decine di fan che ogni mattina stazionano davanti allo studio, la musica, a quanto pare, viene sparata a tutto volume. Nel mirino sono finiti pure i Pooh che avrebbero cantato su un bus scoperto alle 6 e mezza del mattino.

"Fiorello? Ecco perché avevo paura": il segreto svelato su Viva Rai 2

Ma c'è una accusa che sta facendo parecchio discutere in queste ore: "Qualcuno degli spettatori è stato sorpreso a urinare nei cortili condominiali e un portiere ha iniziato a utilizzare il soffiatore ad aria che di solito usa per spazzare le foglie per allontanare le persone dal giardino e dalle grate del condominio", si legge sempre su Repubblica. Intanto, visti gli ascolti stratosferici di Fiorello, l'ipotesi di un rinnovo è dietro l'angolo per una nuova stagione di Viva Rai 2!. E i residenti sono già sul piede di guerra: "Se le cose non cambieranno, dovremo chiedere i danni".