Bonolis-Bruganelli, addio: "Com'è finito il nostro matrimonio", copertina-choc

Paolo Bonolis e Sonia Bruganell si erano sempre fatti beffe delle indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio, quando invece erano fondate. Qualche tempo fa Dagospia e altri siti specializzati erano stati “spernacchiati” dai diretti interessati per aver dato la notizia dell’imminente separazione: evidentemente la coppia voleva dare l’annuncio alla sua maniera. Lo ha fatto con un’intervista, e una copertina, su Vanity Fair.

“Per chi si lascia come noi. La fine di un matrimonio non è la fine dell’amore”, è quanto si legge sul settimanale. Dopo venti anni di matrimonio, Bonolis e la Bruganelli hanno quindi deciso di separarsi ufficialmente, dopo essersi presi tutto il tempo per decidere il modo migliore di comunicare la notizia, che era nell’aria da parecchio tempo, nonostante le smentite. I due ci hanno tenuto a sottolineare che la fine del matrimonio non ha coinvolto né amanti né avvocati ma è stata naturale.

“Abbiamo voluto tutelare la nostra famiglia e i nostri figli - hanno dichiarato - continueremo a lavorare insieme, fianco a fianco come abbiamo sempre fatto”. Insomma, è finito ufficialmente un matrimonio ma non è svanito il rispetto e la voglia di continuare a lavorare insieme nel mondo della televisione e dello spettacolo.