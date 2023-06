Amadeus gela la Rai: "Lo dico ufficialmente...", l'annuncio è uno choc

07 giugno 2023 a

Amadeus ha scelto il magazine del Fatto Quotidiano per chiarire una volta per tutte il suo rapporto con viale Mazzini e il suo impegno per Sanremo messo in dubbio persino dall'amico Fiorello. "Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival", ha puntualizzato a Giuseppe Candela spiegando che "cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare: in futuro sì, ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni". Amadeus coglie l'occasione anche per spiegare i suoi rapporti con il nuovo AD della Rai, Roberto Sergio, visto che c'è si vociferava di rapporti tesi tra i due a causa soprattutto della forte amicizia che lega il conduttore a Carlos Fuortes e Stefano Coletta. Ma, sempre a Il Fatto Quotidiano, il presentatore ha negato questi rumors e ha dichiarato di provare grande stima per Sergio, che tra l’altro, conosce da anni: "Ho rapporti ottimi con Roberto Sergio, un dirigente che conosce bene l’azienda, arriva dalla radio e conosce l’importanza della musica e la necessità di rispecchiare l’attualità discografica. Davvero nessun problema. Ci siamo confrontati e ho avuto tutte le rassicurazioni per poter fare il mio lavoro liberamente".

Una parola definitiva Amadeus l'ha detta anche sulle sue entrate finanziarie: "Hanno scritto tante cose non vere, dicendo che guadagnerei tanti soldi grazie ai follower acquisiti con Sanremo (1,8 milioni). Non è ovviamente così, basta vederlo. Non c’è nessuna pubblicità. Qualora dovessi decidere in futuro di utilizzarlo come fanno molti, ne parlerei con Rai Pubblicità". Parlando del suo prossimo e ultimo Sanremo, ci sarebbe un noto volto femminile in lizza per accompagnare il conduttore durante la serata finale. Il settimanale Vera ha rivelato che la cantante Annalisa sia molto corteggiata da Amadeus, dopo gli enormi successi ottenuti con “Bellissima e “Mon Amour”.