Fiorello sconvolto all'alba: "Un maiale, non ci credo". Ma è tutto vero

Sorpresa in occasione della penultima puntata di Viva Rai2. "Non ci posso credere - ha esclamato Fiorello durante la diretta di giovedì 8 giugno -. La mia attenzione è stata rapita da loro due. All’inizio ho pensato: 'Hanno sbagliato l’alimentazione'. Poi ho capito che sono due maiali!". Il comico ha infatti interrotto la consueta rassegna stampa per inquadrare il pubblico su via Asiago e, soprattutto, una signora che portava a spasso due maiali. "Stupendo ragazzi" ha proseguito prima di ironizzare: "Non solo i cinghiali, anche i maiali hanno il diritto di andare in giro per Roma".

Inizialmente Fiorello è stato tratto in inganno, scambiando i due animali per cani visto che "scodinzolavano" e non avevano la classica coda arricciata. "Signora - si è rivolto in lontananza alla donna - lei passa la piastra per capelli sulla coda del maiale per farla liscia?". Oltre ai maiali, a stupire il mattatore c'è anche la vicenda che riguarda il Pd.

Il suo nuovo vicecapogruppo, Paolo Ciani "ha dichiarato: ‘Faccio il capogruppo ma non sono del PD’. Quando l’ho letto non ci potevo credere", Intanto Viva Rai2 si appresta a finire: "Domani è l’ultima puntata, è un po’ come l’ultimo giorno di scuola. Non prepareremo niente". Ospite sicuramente sarà Amadeus e non è escluso che possano far visita al collega anche molti altri amici del mondo dello spettacolo.