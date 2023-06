Fazio e Annunziata, Lippi attacca e la Rai risponde: "Escludiamo la sua collaborazione"

09 giugno 2023 a

"Propaganda, 'kultura' con la k. Ora basta. L'ha vista l'intervista alla ministra Roccella? Cattiva, aggressiva. Non è Rai quella": Claudio Lippi ha espresso un giudizio molto duro su Lucia Annunziata, la giornalista e conduttrice di Mezz'ora in più su Rai 3, che ha fatto parecchio parlare dopo le sue dimissioni. Secondo l'ex conduttore di Buona Domenica, la tv di Stato deve cambiare. E in questo senso sarebbe un bene pure l'addio di Fabio Fazio: "Basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata, con la 'kultura' con la k. È ora che la Rai entri nelle case degli italiani dicendo 'buonasera', col sorriso".

Lippi, come riporta Repubblica, avrebbe potuto essere proprio uno dei nuovi volti della Rai. E a tal proposito lui aveva detto: "Finché non firmo il contratto non ci credo". E poi: "Sto lavorando a due programmi, non vedo l'ora". Poco fa però l'azienda pubblica ha diffuso un comunicato in cui si legge: "Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore".

Ieri infatti, per la prima volta a Montecitorio, parlando con alcune agenzie, Lippi sulla Rai avrebbe detto: "Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro. Fazio ha raccontato bugie, dicendo che la pubblicità faceva incassare il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava 450 mila euro a puntata, incassava 1 milione e 200 mila di pubblicità? Ma dai...". Parlando della premier Meloni, invece: "Giorgia? La conosco. È una donna che studia, molto convinta delle proprie idee. Generosa: ha rinunciato prima alla sua gioventù e ora alla famiglia per fare quello in cui crede. Anche il compagno è una brava persona".