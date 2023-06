Fiorello, "ci rivedremo? C'è qualche problema": Rai, bomba in diretta

09 giugno 2023 a

"Speriamo possa esserci anche un’altra stagione": Fiorello lo ha detto a Viva Rai2, nel corso dell'ultima puntata del fortunato format andata in onda questa mattina. "E chi lo sa, adesso non ve lo possiamo dire. Vedremo di risolvere qualche piccolo problema, anzi qualche problema, e magari ci si vedrà, diciamo così, all’inizio dell’inverno”, ha proseguito lo showman siciliano visibilmente emozionato.

Spazio, poi, ai ringraziamenti: il conduttore ha ringraziato il pubblico “che si è svegliato la mattina per guardarci”. E anche chi ha guardato la trasmissione su Raiplay e su Rai 1. Un ringraziamento, infine, a tutti i Tg della Rai, quello di Rai 1, di Rai 2 e di Rai 3 “che hanno sempre parlato di noi”. “In questo momento non mi vengono moltissime parole”, ha poi aggiunto in preda all'emozione.

Quella andata in onda oggi è stata una puntata decisamente speciale: a un certo punto Fabrizio Biggio e Mauro Casciari hanno deciso di fare una sorpresa al conduttore spogliandosi in diretta e restando con due magliette con una scritta per lo showman. Gabriele Muccino invece ha deciso di stare lì con loro per tutta la puntata in amicizia. Tra gli ospiti anche il finto Marco Mengoni che, come si è scoperto alla fine, in realtà era Amadeus. Infine l’arrivo dei vertici, con Roberto Sergio fuori dal glass per un saluto.