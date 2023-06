Elly Schlein, un'altra umiliazione: "Come De Ketelaere", la frase virale

09 giugno 2023 a

Una battuta che è diventata davvero virale. A Radio 24 Leonardo Manera parla di Elly Schlein e fa un paragone molto curioso che viene subito rilanciato da Alessandro Milan: "La straordinaria immagine che ci ha regalato Leonardo Manera oggi in onda: "Se penso a Elly Schlein mi viene subito da associarla a Charles De Keteleare. Il suo arrivo salutato dai tifosi in pompa magna, e dopo tre mesi si era già capito tutto".

E in effetti come dargli torto. La Schlein è stata eletta accompagnata dallo slogan "non ci hanno visto arrivare" e in effetti negli ultimi mesi nessuno l'ha vista più. Su diversi temi, dall'Ucraina all'ambiente passando per il lavoro, le posizioni della segretaria del Pd sono abbastanza confuse e incerte.

L'ultima gaffe è stata la nomina di Paolo Ciani come vicecapogruppo del Pd spodestando di fatto il figlio di Vincenzo De Luca, Piero. Ciani appena arrivato ci ha tenuto a dire una cosa chiara: "Non ho la tessera del Pd e non ho intenzione di prenderla". Parole forti che poco si sposano con un nuovo vicecapogruppo dem. A questo poi vanno aggiunte le "assenze" della Schlein dalla sua Emilia Romagna alluvionata (ha visitato qualche paesino solo 9 giorni dopo il disastro) e la batosta alle amministrative. Insomma come il giocatore del Milan finito nel mirino dei tifosi, anche la Schlein non vede proprio la porta...