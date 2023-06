Cristina Scuccia, scatenata sull'Isola: "Vedo cose strane", veleno puro

09 giugno 2023 a

"L'avvicinamento tra Marco ed Helena è pura strategia": ne sono convinti Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia, alcuni dei protagonisti dell'Isola dei Famosi. I due naufraghi hanno espresso non poche perplessità sull'avvicinamento di Marco Mazzoli ed Helena Prestes. Il modello ha detto: "Mi sembra un po' strano il tutto, cioè nei giorni scorsi peste e corna da parte di tutti e due, mentre adesso, peace and love". E Cristina ha risposto: "Sì, anche io sto vedendo cose strane, che non capisco. Questo avvicinamento tra Marco ed Helena mi sa un po' di strategia".

"Lei perché è in nomination, mentre, lui punta alla vittoria e quindi mira a trasmettere messaggi di umanità e positività, quando invece la settimana scorsa si dicevano le cose peggiori. Ripeto, mi sembra tutto molto strano", ha proseguito l'ex suora. D'accordo con loro anche Pamela Camassa, che a tal proposito ha preso una posizione ben precisa e ha detto: "Io rimango coerente alla mia idea, Helena è una persona che non mi piace". In vista della finale, dunque, aumentano i dubbi e le perplessità tra i naufraghi. E in molti iniziano già a parlare di strategie. L'Isola, insomma, è appena entrata nel vivo del gioco.