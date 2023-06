Amici, Maddalena, la rivelazione su Maria De Filippi: "Quando sbagli..."

09 giugno 2023 a

Maddalena Svevi ha partecipato all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ed è arrivata in semifinale. La ballerina ha avuto anche una breve storia d'amore con Mattia Zenzola. E in una intervista a Velvet Style. spiega che con lui all'inizio "è stato difficile andare d’accordo" ma poi è nato un sentimento. È stata poi Maddalena a interrompere la relazione e successivamente non è stato facile creare un rapporto di amicizia. E ora che il talent è finito e tutti e due hanno degli impegni professionali, non si vedono molto. Però lei gli vuole ancora bene e spera che lo stesso sia per lui: "Spero di vederlo il prima possibile", si augura la ballerina.

Per quanto riguarda Maria De Filippi, Maddalena spiega che durante il programma è stata come una mamma. Sempre disponibile, anche quando uno di loro all'interno della scuola commetteva qualche errore. Per esempio, durante il famoso "Capodanno gate" che l'ha vista tra i protagonisti: "Maria è stata una mamma; era sempre presente, ogni volta in cui ne avevamo bisogno", ha raccontato la Svevi. "C'era sia per le coccole sia quando noi facevamo qualcosa di sbagliato; in quel caso lei ci faceva capire cosa ci fosse dietro quello sbaglio. Andava a fondo nelle cose per aiutare noi, ed è stata per tutti un vero punto di riferimento".