Sallusti-Gruber, tensione a Otto e Mezzo: "Tv occupata? Ma se stasera..."

Basta poco ad Alessandro Sallusti a smentire la solita ramanzina della sinistra che ora si inventa anche la tv occupata. E così. ospite di Otto e Mezzo su La7, il direttore di Libero mette Lilli Gruber e i suoi ospiti di fronte alla verità. Ad aprire le danze la docente di filosofia politica Giorgia Serughetti secondo cui il governo di Giorgia Meloni più di altri sia "refrattario" alle domande e cita l'"episodio" del Salone del libro di Torino, dove alla ministra della famiglia, Eugenia Roccella, è stato impedito di parlare dal blitz di un gruppo di attivisti.

"Mi fa ridere questa narrazione delle televisioni occupate", sbotta Sallusti ricordando che chi governa ha più spazi nei telegiornali. Ma il direttore non si limita a questo e lancia una frecciata alla collega: "Senza entrare nel personale, ma in base alle nostre opinioni e tendenze politiche, stasera siamo quattro a uno e non certo a favore di chi la pensa come Meloni...". In studio, oltre a Gruber e Serughetti, Paolo Mieli e Luca Telese.

"Quattro a uno? - non esita però a rispondere la conduttrice -. Se vuoi metterci anche qualche tecnico in studio o della sala trucco e parrucco fai pure". E ancora: "Questa narrazione se mi permetti la eviterei". La prende invece con il sorriso Mieli: "Io sono fuori quota, non credo che Sallusti mi farebbe la scortesia di giudicarmi un militante...".