Amici, via Arisa: clamoroso, con chi la sostituisce Maria De Filippi

11 giugno 2023 a

Clamorosa notizia sulla prossima edizione di Amici, A meno di un mese dalla fine della 22esima edizione del talent show di Maria De Filippi, pare che gli autori siano già a lavoro per la nuova stagione che comincerà il prossimo autunno. Nemmeno da dire, che alla conduzione resterà la padrona di casa, "Queen Mary". Tuttavia, sembra che ci saranno dei cambiamenti importanti tra i professori.

Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni, potremmo non vedere più nel programma Raimondo Todaro e Arisa. La cantante potrebbe essere sostituita da una vera e proprio icona del panorama musicale italiano: Patty Pravo.

Insomma, sembra proprio che Maria De Filippi abbia già trovato una sostituta d’eccezione, riuscendo a prendere nella squadra di Amici una delle artiste più importanti del nostro Paese. Oltre a essere una grande artista poi, Patty Pravo si è sempre distinta anche per la sua forte personalità, che con certezza si può già dire sarebbe positiva per i ragazzi che partecipano al talent di Canale 5. Ma appunto, al momento, queste sono soltanto indiscrezioni, e vanno prese con le pinze. Da Mediaset infatti non sono stati fatti comunicati di alcun tipo.