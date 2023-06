Berlusconi, Myrta Merlino: "Lui è stato tanto, oggi è difficile..."

12 giugno 2023 a

"Silvio Berlusconi è stato tanto, diceva Giuliano Ferrara è stato troppo. Quello che sappiamo stamattina è solo e unicamente che nulla sarà più come prima in questo Paese": Myrta Merlino lo ha detto a L'Aria che tira su La7, dando la notizia della morte del leader di Forza Italia. L'ex premier si è spento questa mattina alle 9 e 30 all'ospedale San Raffaele di Milano circondato dall'affetto dei suoi figli, del fratello Paolo e della compagna Marta Fascina. "La notizia del peggioramento delle sue condizioni di salute circolava in tutte le redazioni, ce lo dicevamo a bassa voce nelle nostre riunioni, eppure stamattina questa notizia piomba come una bomba", ha poi aggiunto la conduttrice del talk.

Anticipando gli argomenti della puntata di oggi, la Merlino ha parlato della difficoltà di parlare di tutto ciò che è stato il Cav: "È difficile parlarne oggi, è difficile provare a riassumere tutto quello che quest'uomo ha rappresentato in questi anni, ha cambiato profondamente l'Italia a cavallo tra due secoli, ha lasciato tracce indelebili, in positivo e in negativo, ognuno la pensa come vuole. D'altra parte Berlusconi è l'uomo che ha diviso l'Italia in due, ha cambiato la televisione, il calcio, la politica, le istituzioni, ha cambiato il Paese come pochi altri".