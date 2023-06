Berlusconi morto, Federica Panicucci crolla in diretta: "Non ce la faccio"

12 giugno 2023 a

E' stata Federica Panicucci ad annunciare per prima a Mediaset la morte di Silvio Berlusconi. Un momento drammatico per Forza Italia, per gli elettori di centrodestra, per tutto il Paese. E ovviamente per l'azienda che il Cav ha fondato e portato a rivaleggiare alla pari con la Rai. La conduttrice di Mattino 5, in coppia con Francesco Vecchi, ha dovuto interrompere la normale diretta per riferire dei tragici aggiornamenti sull'ex premier, nuovamente ricoverato al San Raffaele da 4 giorni dopo la lunga degenza di aprile. Aveva passato una nottata definita "tranquilla", poi per la situazione "è precipitata nel giro di poche ore". Prima le agenzie che facevano presagire il peggio, con i figli e il fratello Paolo accorsi al capezzale di Silvio. Quindi, pochi minuti dopo, l'annuncio raggelante della morte.

"Abbiamo una brutta notizia… La cosa peggiore che oggi potesse succedere per noi di Mediaset…", balbetta la Panicucci, con le lacrime agli occhi. Travolta dal dolore e dallo sgomento, ha quindi lasciato la parola al collega: "Francesco fai tu perché io…". In una ideale staffetta, ha proseguito così Vecchi: "Capisco bene… Credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua…". "Abbiamo appreso anche noi la notizia adesso… Quindi… Chiudiamo qui…". Impossibile il collegamento con l'inviato al San Raffaele: "Evidentemente ci sono stati dei problemi, anche perché tutto è successo così improvvisamente da aver preso in contropiede un po’ tutti". Palinsesto ovviamente stravolto: spazio allo "Speciale Tg5", con la soppressione delle repliche di Forum.