Paolo Mieli, la frase su Berlusconi che gela Mentana: "Chiedo scusa"

Paolo Mieli a "I mille volti di Silvio Berlusconi" ha commentato la scomparsa del Cav insieme a Enrico Mentana su La7. Nello speciale dedicato all'ex premier, il conduttore ha voluto riproporre ai telespettatori "Braccio di ferro", il celebre faccia a faccia del 1994 su Canale 5 tra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto. Un tuffo nel passato per comprendere e capire esattamente la natura politica dell'uomo Berlusconi, quel suo modo di porsi in tv e la strategia nel comunicare che gli ha permesso di arrivare a palazzo Chigi per ben quattro volte negli ultimi 30 anni.

Il botta e risposta tra Occhetto e Berlusconi è serrato e di fatto in quell'occasione non ci fu partita: il Cav si prese la vittoria alle elezioni nel marzo 1994. Subito dopo aver mandato in onda un lunghissimo spezzone di quella trasmissione, Mentana commenta: "In quel momento sapevamo tutti che i giochi erano fatti. Anche i sondaggisti sapevano che quel confronto non avrebbe aggiunto nulla. Il sorpasso del centrodestra c'era già stato".

Paolo Mieli non è d'accordo e così ribatte: "Ho una opione diversa. Io quella sera credevo ancora nei giochi aperti con un vantaggio del centrosinistra. Chiedo scusa". Mentana replica: "Ma di cosa ti devi scusare? Mica devi chiedere scusa a me". Mieli chiude gelido: "Allora chiedo scusa a Paolo Mieli...".